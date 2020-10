Lazio-Bologna, Immobile: “Vittoria importante, siamo stati bravi. Obiettivo stagionale? Vogliamo solo una cosa”

Voglio migliorare ancora.

Così Ciro Immobile, attaccante della Lazio intervenuto al termine della sfida di Serie A contro il Bologna. Il bomber biancoceleste – campione in carica della Scarpa d’Oro – ha voluto sottolineare le difficoltà che si sono presentate per raggiungere un risultato positivo con un avversario in forma e strutturato come quello rossoblu. Ai microfoni di DAZN Immobile ha voluto parlare proprio di quest’ultimo tema e della gara in generale, conclusasi alla fine dei novanta minuti con il risultato di 2-1 in favore dei capitolini: “Abbiamo mollato un po’ la presa nelle battute finali, ma siamo stati bravi. Il Bologna è una squadra difficile da affrontare, siamo riusciti a concretizzare la vittoria. Avevamo bisogno di fare punti in campionato per muovere la classifica dopo averlo fatto in Champions”.

Il centravanti classe ’90 si è poi soffermato sugli obbiettivi stagionali suoi e della squadra, comprendendo l’alto coefficiente di difficoltà di competizioni come la Serie A e la Champions League: “Sono felice perché so che posso dare una mano alla squadra, porto tutto il mio entusiasmo a disposizione del gruppo, ho voglia di migliorare ancora. Dobbiamo fare il massimo per raggiungere di nuovo l’Europa, sappiamo che si sprecano energie, ma abbiamo una rosa sufficientemente ampia per fare bene in entrambe le competizioni”.

