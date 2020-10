Lazio-Bologna, Inzaghi: “Grande prova, Immobile un valore per calcio italiano. Milinkovic-Savic? Le sue condizioni…”

La Lazio torna a vincere all‘Olimpico.

Può sorridere la Lazio che, dopo il brutto ko rimediato contro la Sampdoria, si impone sul Bologna con il risultato di 2-1. Una vittoria che consente ai biancocelesti di scalare posizioni in classifica, agganciando Roma e Verona. Risultato importante analizzato ai microfoni di “DAZN” dal tecnico della Lazio Simone Inzaghi al triplice fischio.

“Avevamo speso tanto, sapevamo che era una partita difficile, ma penso che abbiamo fatto una grande prova a livello mentale e fisico. È stata una partita aperta. Nel primo tempo ci siamo fatti vedere noi, come il Bologna. Loro stanno raccogliendo poco ma stanno facendo grandi partite. Avevo problematiche di formazione, avrei dovuto far giocare Escalante e Lazzari ma non potevano giocare interamente, ringrazio Marusic e Leiva per aver disputato quei trentacinque minuti che sono stati importanti. Critiche a Immobile? Penso abbia parlato con le prestazioni in questi anni. È un valore importante per il nostro calcio, sono certo tornerà a segnare anche in Nazionale: fa le fortune della Lazio, e farà anche quelle dell’Italia”.

Infine, due battute su Milinkovic-Savic: “Milinkovic ha preso una botta con Dortmund, nella rifinitura di stamattina non riusciva neanche ad attivarsi. Leiva aveva un problemino, ha stretto i denti ma non riusciva ad essere fluido. Chi è entrato ha dato tutto quello che aveva in questo momento”.