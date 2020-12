Lazio, ag. Immobile: “La gente dimentica il passato, Ciro attende con ansia la riapertura degli stadi”

Ciro Immobile sta disputando l’ennesima stagione ad alto livello.

Psg, le rivelazioni di Luis Fernandez: “Ronaldinho? Primo anno top, poi quel poker di ragazze in albergo…”

L’attaccante della Lazio nella prima parte di stagione ha messo a segno 14 reti tra campionato e Champions League con i biancocelesti che al momento devono ritrovare la migliore classifica. Il centravanti della Nazionale ha intenzione di rinnovare il proprio contratto con i capitolini, nel frattempo attende che riaprano gli stadi per poter festeggiare la vittoria della Scarpa d’Oro con i tifosi. Le parole dell’agente del calciatore, Marco Sommella, nel corso dell’intervista rilasciata a ‘Repubblica‘.

VIDEO Juventus, la rivelazione di Adani: “Io so cosa manca a Pirlo per essere un allenatore top”

“Con sacrificio, impegno e passione è riuscito ad arrivare in alto. La gente si dimentica il passato, ma Ciro ha sempre segnato: dalle giovanili fino ai record in Serie B. Dispiace che non abbia potuto ancora festeggiare i traguardi con i tifosi: stanno aspettando che riaprano gli stadi per dargli la Scarpa d’oro”.

Milan, Ibrahimovic ed il Festival di Sanremo: Amadeus conferma la presenza fissa di Zlatan, ecco il suo cachet