Feyenoord-Lazio, le formazioni ufficiali: Sarri con Immobile. Gimenez e Casale dal 1′

La sfida tra Feyenoord e Lazio valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions League è in programma alle ore 18:45.

E' tempo di tornare in campo. Alle ore 18:45, al "De Kuip" di Rotterdam, la Lazio farà visita al Feyenoord in occasione del match valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Un anno dopo la beffa da parte dello stesso Feyenoord, che ha condannato i biancocelesti alla retrocessione dall'Europa League alla Conference alla luce dell'1-0 maturato nel turno conclusivo della fase a gironi.