Feyenoord-Lazio, le probabili formazioni: Sarri con Immobile, Gimenez dal 1′

La sfida valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions League è in programma alle ore 18:45.

Mediagol ⚽️

E' tempo di tornare in campo. Alle ore 18:45, al "De Kuip" di Rotterdam, la Lazio farà visita al Feyenoord in occasione del match valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Un anno dopo la beffa da parte dello stesso Feyenoord, che ha condannato i biancocelesti alla retrocessione dall'Europa League alla Conference alla luce dell'1-0 maturato nel turno conclusivo della fase a gironi.

E' un periodo certamente positivo per gli uomini di Maurizio Sarri che, ad ottobre, hanno solo vinto. Quattro i punti conquistati nelle prime due gare del Gruppo E a pari merito con l'Atletico Madrid. Frutto del pareggio all'esordio proprio contro gli uomini del Cholo Simeone e del successo sul campo del Celtic. Tre le reti messe a segno, due i gol subiti. In campionato, inoltre, i laziali sono reduci dalle due vittorie di fila conquistate contro Atalanta e Sassuolo. Tredici i punti messi in cassaforte e nono posto in classifica con dodici gol all'attivo e dodici reti incassate.

Imbattuti in Eredivisie, dove hanno inanellato sette vittorie consecutive, i padroni di casa occupano il terzo posto in classifica a quota ventitré punti. Ben trentadue i gol messi a segno in nove partite, appena sei le reti subite dal Feyenoord che, in casa, hanno solamente in occasione della Supercoppa olandese contro il Psv al debutto nell'anno 2023/24, mentre il secondo ko stagionale è arrivato in Champions sul campo dell’Atletico Madrid. Tre i punti ottenuti nel Gruppo E con il successo al debutto contro il Celtic.

Al cospetto della squadra allenata da Slot, Maurizio Sarri potrà contare sull'intero organico a disposizione. Al rientro sia Ciro Immobile, che scalpita per ritrovare il posto da titolare in attacco, così come Mattia Zaccagni. Mentre il tecnico del Feyenoord dovrà rinunciare a Luka Ivanusec. E restano da valutare le condizioni di Yankuba Minteh e Gernot Trauner. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 4-2-3-1 e sul 4-3-3.

LE PROBABILI FORMAZIONI — FEYENOORD (4-2-3-1): Wellenreuther; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Timber; Minteh, Stengs, Igor Paixao; Gimenez. Allenatore: Slot.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Vecino/Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

DOVE VEDERE FEYENOORD-LAZIO IN TV — La partita Feyenoord-Lazio sarà trasmessa in esclusiva da Sky. La sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app, e Now.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.