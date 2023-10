Champions League, Agostinelli: “Inter con Salisburgo di mestiere. Napoli-Garcia…”

"Inter-Salisburgo? Ha sofferto un po' ma è difficile giocare per 95' dominando sempre. Il Salisburgo è ostico, ha vinto di mestiere come fanno le grandi squadre. Calahnoglu? E' merito di Inzaghi averlo trasformato in quel ruolo. Per un trequartista tornare indietro non è semplice. Invece prestazioni importanti hanno fatto sì che il turco sia molto contento del ruolo. Complimenti a Simone, è stata una grande intuizione. Ha fatto dimenticare Brozovic ed è più completo del croato. Ed è un merito suo e di Inzaghi. Le qualità del turco sono note, ma per giocare in quel ruolo devi essere bravo a fermare l'azione avversaria. E' come Pirlo, non è incontrista ma sa chiudere le traiettorie di passaggio, sa leggere l'azione. Sa coesistere bene con gli altri in mezzo al campo per questa qualità".