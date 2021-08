Calciomercato Lazio, Coutinho il sogno di Lotito per Maurizio Sarri

I biancocelesti provano ad arrivare a Philippe Coutinho per regalare un acquisto di qualità all'ex tecnico della Juventus

⚽️

Il mercato della Lazio sta incontrando diversi problemi, che ne stanno inficiando il regolare svolgimento. L'indice di liquidità non sta permettendo a Claudio Lotito e Igli Tare di rinforzare la rosa dei biancocelesti secondo le richieste del nuovo allenatore Maurizio Sarri.

I problemi potrebbero, seppur parzialmente, risolversi con la partenza di Joaquin Correa, che vanta diversi estimatori che sarebbero pronti a fare carte false per averlo nel proprio club. L'addio dell'argentino lascerebbe un buco non indifferente da andare a coprire, con i biancocelesti che dovrebbero mettersi alla ricerca di un giocatore che possa integrarsi al meglio con le richieste del tecnico toscano oltre a essere complementare a Ciro Immobile.

Negli ultimi giorni si sta facendo sempre più intensa la voce che vedrebbe l'interessamento della società capitolina nei confronti di Philippe Coutinho, in uscita dal Barcellona e alla ricerca di una nuova stimolante destinazione. I problemi economici non permettono a Lotito l'acquisto del cartellino del giocatore brasiliano col passaporto portoghese, ma i blaugrana che si trovano in una situazione finanziaria disastrosa sarebbero disposti ad aprire al prestito. L'ingaggio di Coutinho arriva a 9 milioni di euro netti all'anno, con i catalani che si sono offerti di contribuire per il 50% al pagamento dello stipendio.

Il brasiliano può vantare un'esperienza in Italia, quando nel 2010 fu acquistato dall'Inter, dove giocò 28 partite complessive senza però riuscire mai a incidere. Le offerte per il classe '92 non mancano, che grazie al passaporto portoghese non andrebbe a occupare lo slot di extracomunitario, con il ragazzo che preferirebbe di gran lunga andare in una squadra che possa garantirgli lo scenario della Champions League.

La Lazio non giocherà la massima competizione continentale, ma potrebbe garantirgli un ruolo chiave in una squadra ambiziosa e in un campionato che negli ultimi tempi sta tornando di moda.