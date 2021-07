Calciomercato Lazio, Sarri punta Callejon: la richiesta dei viola per l’ex Napoli

La Lazio del patron Claudio Lotito è fortemente interessata a Josè Callejon, esterno ex Napoli pupillo di Maurizio Sarri. La richiesta della Fiorentina è però ritenuta troppo alta dalla dirigenza capitolina

Esperienza deludente per Callejon alla Fiorentina, con sole 20 presenze in due anni, quasi tutte da subentrato e mai in sintonia con Beppe Iachini. Diverso invece il rendimento dell'esterno spagnolo al Napoli, sotto la guida di Maurizio Sarri. Con i partenopei Callejon ha collezionato 255 presenza in sette anni di militanza, siglando 64 reti.