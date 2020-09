Calciomercato Lazio, Acerbi può restare: l’incontro con Lotito e il rinnovo. Situazione e dettagli

Francesco Acerbi pronto a rinnovare con la Lazio.

E’ finalmente avvenuto l’incontro chiarificatore tra il difensore centrale ex Sassuolo e la società del patron Claudio Lotito, nel quale si è parlato tra le altre cose anche del rinnovo contrattuale del classe ’88. Dopo le incomprensioni delle ultime settimane – alle quali sono seguite alcune dichiarazioni al veleno da parte dello stesso Acerbi – sono state messe sul tavolo tutte le carte ed è stato definitivamente chiarito il disguido che avrebbe potuto compromettere la permanenza del numero 33 nella capitale.

In seguito a questo meeting la volontà di entrambe le parti sarebbe quella di proseguire il rapporto sportivo anche se, secondo le ultime indiscrezioni, non ci sarebbe ancora stata una vera e propria contrattazione sotto il punto di vista economico per il prolungamento del rapporto tra giocatore e club. Sia la società capitolina che Acerbi si sono però ripromessi di riprendere presto il discorso legato al rinnovo di contratto – in scadenza nel 2023 – fissando dunque le basi per mantenere l’intera negoziazione prettamente riservata, trovando un accordo che soddisfi tutte le parti in causa. In casa Lazio, dunque, ritorna il sereno e sarà adesso possibile concentrarsi a pieno sulla preparazione atletica precampionato e sulla nuova stagione di Serie A che sta per iniziare.

