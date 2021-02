Bologna-Lazio, Inzaghi: “Questa sconfitta fa male alla nostra classifica. Serve una reazione immediata”

La Lazio dopo la pesante sconfitta contro il Bayern Monaco in Champions League, perde un altro match contro il Bologna in campionato.

Serie A, Bologna-Lazio 2-0: errore di Immobile, Mbaye e Sansone regalano il successo a Mihajlovic. La classifica

La classifica per i biancocelesti parla chiaro, è necessaria una svolta per rientrare in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport in cui ha provato a trovare una spiegazione a questo momento difficile.

Il tecnico della squadra capitolina avrebbe voluto vedere una reazione diversa: “Una squadra ambiziosa e forte come la nostra deve reagire in modo diverso. Può capitare di sbagliare un rigore e prendere gol all’azione successiva, ma la reazione doveva essere diversa. Abbiamo condotto e dominato, ma siamo qui a parlare di una sconfitta che brucia. Nelle ultime 9 di campionato ne abbiamo vinte 7 e perse due, ma oggi questa sconfitta non ci sta. Dobbiamo essere bravi a voltare pagina e guardare avanti, ma davanti al portiere dobbiamo essere più cattivi perché adesso ci servono punti. Non voglio scuse Champions, oggi potevamo vincere contro il Bologna”.

La difesa si sta dimostrando troppo fragile e anche Inzaghi vuole fare chiarezza: “In questo momento stiamo subendo tantissimo. Oggi Reina non fa una parata e stiamo parlando di una vittoria del Bologna. C’è questo problema, sappiamo l’importanza di Radu e Luiz Felipe ma non voglio alibi. Avevamo le possibilità per vincere, sono molto deluso della reazione”.