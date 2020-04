Serie A, Montero: “Il mio sogno? Mi piacerebbe allenare Atalanta e Juventus”

La voglia di puntare in alto.

Paolo Montero, ex difensore della Juventus e attuale tecnico della Sambenedettese in Serie C, ha parlato ai microfoni di TMW, durante la rubrica A tu per tu, raccontando gli obbiettivi che gli piacerebbe ottenere nel futuro, ovvero ripercorrere le tappe importanti della propria carriera da calciatore in Italia, però come coach. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Quale panchina sogno per il futuro? Mi piacerebbe rifare il percorso compiuto da calciatore: quindi Atalanta e poi Juventus. Oggi, però, penso al presente e qui a San Benedetto la gente mi ha trattato bene, non voglio mancare di rispetto ai nostri tifosi. Non posso pensare al futuro anche perché gli ultimi risultati non sono stati positivi. I miei modelli? Da quando ero bambino al Penarol ho avuto allenatori abbastanza propositivi che cercavano il risultato. E questo mi è rimasto. In Italia ho un bel ricordo di Mondonico, Lippi, Ancelotti, Capello e Guidolin che ha allenato il Vicenza più importante di tutti i tempi”.

