Juventus, Montero indica il suo erede: “De Ligt-Demiral? Ecco in chi mi rivedo”

Paolo Montero ha scelto chi tra De Ligt e Demiral è da considerarsi il suo erede.

L’ex difensore uruguaiano che in Italia ha indossato le maglie di Atalanta e Juventus, attraverso le colonne di Tuttosport, ha trattato diversi temi legati al club bianconero. L’attuale tecnico della Sambenedettese ha anche detto la sua in merito alla scelta dei piemontesi di agire con il taglio degli ingaggi in un momento così drammatico.

“De Ligt mi dà sensazioni fantastiche. E nelle ultime partite prima dello stop, ha dimostrato quello che è e che sarà: uno dei più forti del mondo. Si vede dal suo sguardo che ha una testa impressionante, non da ventenne. I tifosi mi rivedono in Demiral? Sono orgoglioso che la gente si ricordi di me, ma lui è più bravo. Taglio ingaggi? Hanno dato l’esempio. Non sono stupito, conosco Chiellini e Buffon. Sono certo che si impegneranno per sostenere anche i giocatori delle categorie inferiori. Però non bisogna pensare solo al calcio. A San Benedetto ci sono tanti proprietari di stabilimenti balneari che rischiano di perdere la stagione a causa del Coronavirus. E quanti genitori non hanno più il lavoro e non sanno come comprare il pane per i figli… Queste sono le priorità, non pensare di giocare a pallone. Non scherziamo!”.