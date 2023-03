Roma-Juventus 1-0, Mancini decide il match: Mourinho batte Allegri di ‘corto muso’

Dopo quattro successi consecutivi in campionato, la Juventus perde 1-0 all'Olimpico e crolla a -12 dal quarto posto occupato proprio dalla Roma e dal Milan . Primo tempo molto statico e bloccato: palo di Rabiot dopo la deviazione di Rui Patricio . La sblocca Mancini con un gran destro dalla distanza, Cuadrado scheggia il palo. Pericolosi Smalling e Di Maria , terzo legno della formazione bianconera con Mancini che sfiora l'autogol. Rosso diretto a Kean per la reazione proprio sul centrale ex Atalanta. Inferiorità che costa caro ai bianconeri nel finale, incapaci di pareggiare i conti, nonostante l'opportunità avuta da Danilo nel recupero.

La Juventus ancora una volta in stagione si mostra imprecisa, slegata, macchinosa. La squadra di Max Allegri ha faticato a mettere quattro passaggi di fila. Priva delle giuste distanze tra i reparti e della coralità di cui necessità una top squadra come quella piemontese. Non è mai riuscita ad alzare il baricentro, tenere la palla nella metà campo avversaria con costanza e riproporsi in maniera fluida ed organica. Una formazione del livello di Angel Di Maria, Paul Pogba, Federico Chiesa, Dusan Vlahovic, Leandro Paredes, Danilo non può permettersi di affidarsi a poche situazioni da palla inattiva. Non basta e probabilmente non basterà mai per crescere, ambire ai livelli massimi e soprattutto vincere.