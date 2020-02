Milan-Juventus, Sarri: “Per i rossoneri sarà stimolante, ma vogliamo uscire dal periodo negativo. Turnover? Rispondo così”

Parola a Maurizio Sarri.

La Juventus scenderà in campo domani sera a San Siro in occasione della gara d’andata delle semifinali di Coppa Italia contro il Milan. I bianconeri, reduci dalla sconfitta di domenica in campionato, sono alla ricerca di un riscatto.

Il tecnico del club di Torino, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’impegno contro i rossoneri, ha parlato del confronto avuto con il presidente: “L’incontro si doveva fare dopo la Fiorentina, io ero a Coverciano, il presidente aveva impegni ed è stata fatta dopo. Una cena normale, lui dice perché vuole farmi conoscere i migliori ristoranti di Torino. Comunque era programmata. Se non volevo essere sotto esame facevo domanda alla poste. Il mio lavoro è fatto così, specie alle Juventus. All’interno la valutazione è che siamo in linea con quello che ci eravamo detti, quindi se si parla di linee generali siamo come avevamo programmato. Qua si lavora bene, è un ambiente che ti lascia lavorare bene e non ho alcun dubbio su questo. Anche sul piano personale, si riesce a tenere bene i rapporti. La struttura è abbastanza snella“.

A proposito, invece, del momento che la sua squadra sta vivendo, a seguito della sconfitta contro l’Hellas Verona: “In alcune situazioni ci perdiamo un attimino, come sempre sono situazioni che vengono fuori durante la partita e non è di facile soluzione. Stiamo pensando di metterci un rimedio perché viene fuori dopo il vantaggio. Il Milan viene fuori da un derby perso in maniera discutibile perché hanno fatto la partita per buona parte. Giocare a San Siro contro la Juve è sempre stimolante per tutti. I leader li abbiamo, spero qualcuno mi aiuti a venire fuori in questo periodo. La squadra mi sta dando sostegno, si allena bene e l’ho sempre detto. A volte in partita resti sorpresi perché in allenamento alcune cose non le vedi. Lo standard degli allenamenti è altissimo, la disponibilità a livello di partecipazione è totale. Crisi dalla Supercoppa? E’ la macchia che ci portiamo nella nostra stagione. La partita con la Lazio in campionato non ci poteva togliere certezze perché avevamo fatto per sessanta minuti”.

Infine, sulle scelte di formazione: “Abbiamo una rosa ampia, che ha sempre portato gli allenatori della Juventus a fare più moduli. Anche noi siamo pronti a fare più moduli con valutazioni che faremo a livello singolo. A livello di allenamenti ho visto al stessa squadra, con buoni livelli. Poi però c’è da dividere, perché a volte andiamo troppo sicuri ma in partita andiamo in difficoltà dopo il vantaggio. Pjanic non giocherà mezzala, ha buone qualità da trequartista. Ha cominciato la stagione con una buona forma, adesso è calato e fatica a tornare sui suoi livelli ma lo collego a una situazione normale durante la stagione. Turnover per Ronaldo? Vediamo, ho parlato con lui e mi ha detto che si sente bene. Valutiamo partita per partita se c’è bisogno di riposo”.

