Juventus-Udinese e il giro di tamponi al J-Medical, chi rischia e chi no: CR7 e il rientro da Dubai…

Le vacanze natalizie, si sa, specialmente per i calciatori, sono un’arma a doppio taglio.

Non è facile restare sintonizzati con gli obiettivi personali e del club di appartenenza durante questo periodo di stallo, e sono pochi i professionisti che riescono a farlo. Da poche ore il club del presidente Andrea Agnelli ha ripreso ad allenarsi, seppur in forma individuale, per cercare di tornare ad uno status di forma ottimale in vista della sfida Juventus-Udinese, in programma domenica 3 gennaio alle ore 20.45.

Juventus, Miccichè non ha dubbi: “Dybala vada subito a Napoli! Zamparini stava per cederlo a De Laurentiis, ma poi…”

Come da prassi, però, tutto lo staff tecnico e non solo, ha iniziato a sottoporsi al primo ciclo di tamponi al J-Medical per verificare eventuali contagi da Covid-19; è chiaro che soltanto dopo i vari esiti la squadra di Andrea Pirlo potrà riprendere le sedute collettive.

Cristiano Ronaldo, reduce dal premio di “Giocatore del Secolo” conferitogli nella giornata di domenica a Dubai, rientrerà a Torino e seguirà il protocollo federale. L’asso portoghese dovrà restare in isolamento e successivamente potrà effettuare i due tamponi previsti. In caso di esito negativo, potrà entrare in contatto con il resto della squadra che, nel frattempo, dovrebbe riprendere le sedute collettive mercoledì 30 dicembre. Per CR7 non dovrebbero comunque esserci rischi, in quanto il ‘cinque volte pallone d’oro’ ha già contratto e sconfitto il Coronavirus.

Globe Soccer Awards, trionfano Lewandowski e CR7: Ronaldo calciatore del secolo, Messi a secco