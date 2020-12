Juventus, Miccichè non ha dubbi: “Dybala vada subito a Napoli! Zamparini stava per cederlo a De Laurentiis, ma poi…”

Guglielmo Miccichè dice la sua in merito al futuro alla Juventus di Paulo Dybala.

Cavese, l’ex Palermo Campilongo è il nuovo allenatore: debutto contro i rosanero

L’ex vice presidente dell’US Città di Palermo ha svelato che ai tempi in cui l’argentino vestiva la maglia dei rosanero fu davvero vicino a trasferirsi al Napoli. L’ex dirigente del club di Viale del Fante ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss.

“Dybala? Con Zamparini stavamo già per venderlo al Napoli. Ma il procuratore spinse per la Juventus e alla fine andó a Torino. Gli consiglierei di lasciare la Juve ed andare al Napoli! È la piazza ideale per lui, molto simile a quello di Palermo, sarebbe un colpo per lui e per la squadra azzurra. Gattuso? È stato anche nostro allenatore, una persona fantastica, lo ricordo come uno degli allenatori più per bene e gentili del mio Palermo”.

Morgana-Mediagol: “Palermo di Mirri e Di Piazza perfetto in Serie D nell’anno più difficile. Covid-19 duro da combattere”