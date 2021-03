Juventus, Suarez e l’esame per la cittadinanza: “Fu Nedved a cercarmi, la prof mi inviò un pdf”

Luis Suarez e il caso relativo all’esame per la cittadinanza italiana.

L’attuale attaccante dell’Atletico Madrid, accusato di aver concordato anticipatamente le risposte della prova, ha risposto a suo tempo ad alcune domande postegli durante l’interrogatorio. L’edizione odierna di Repubblica ha svelato il verbale con le conseguenti parole dell’ex Barcellona.

“Fu Nedved a cercarmi, prima dell’esame ho ricevuto il pdf. La prof mi inviò un allegato, dicendomi di studiarlo bene perché poteva essere chiesto all’esame. Con chi hi parlato? Con Nedved per l’aspetto sportivo, con Paratici e col presidente Agnelli, due o tre giorni dopo l’esame di lingua, che mi ha ringraziato per lo sforzo che avevo fatto per liberarmi dal Barcellona. Agnelli mi disse che con il calcio non si possono mai fare programmi certi. Con Agnelli non avevo parlato prima di allora”.

