Juventus, Paratici conferma: “Infortunio di Demiral un duro colpo, ecco come agiremo”

La Juventus domenica scorsa ha perso uno dei suoi difensori più in forma ossia Merhi Demiral.

Il difensore turco ha subito lo stesso infortunio di Nicolò Zaniolo legato alla rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro e per questo ha finito anzitempo la stagione. Il centrale bianconero spera di poter rientrare in tempo per Euro 2020 quando la sua Nazionale affronterà nella gara d’esordio proprio l’Italia di Roberto Mancini. La dirigenza del club piemontese ha perso uno dei suoi uomini migliori con lo Chief Football Officer bianconero, Fabio Paratici, che ha ammesso di non voler intervenire sul mercato. Le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Rai Sport.

