Juventus-Milan, Bonucci: “Giocare in uno stadio vuoto è difficile. CR7? Anche i grandi sbagliano”

La Juventus raggiunge la finale di Coppa Italia.

Questa sera è andata in scena la sfida tra la Juventus e il Milan, che si sono affrontati sul campo dell’Allianz Stadium in occasione del ritorno della semifinali di Coppa Italia: a strappare il pass per la finale sono stati i bianconeri con uno 0 a 0 che ha reso sufficiente il pareggio per 1 a 1 con cui si era conclusa l’andata.

Coppa Italia, Juventus-Milan 0-0: poche emozioni allo Stadium, Sarri si prende la finale

Al termine del match il capitano della Juventus, Leonardo Bonucci, è intervenuto ai microfoni di Rai commentando così la prima partita dopo quasi tre mesi di stop a causa dell’emergenza Coronavirus. Queste le sue dichiarazioni: “L’importante era passare il turno e andarci a giocare la finale. Giocare in uno stadio vuoto è stato difficile, ci siamo un po’ allungati e perso un po’ di palleggio con il Milan che ha fatto bene anche in inferiorità numerica. CR7? Anche i grandi sbagliano, oggi è stato sfortunato e sono sicuro che da ora invio vedremo una grande Juve è un grande Cristiano. Speriamo che questa o sia solo il primo passo, vogliamo dedicare ai nostri tifosi una gioia e quindi testa a mercoledì per la finale“.