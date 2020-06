Coppa Italia, Juventus-Milan 0-0: poche emozioni allo Stadium, Sarri si prende la finale

Il calcio italiano è ripartito ufficialmente.

All’Allianz Stadium di Torino si sono affrontate Juventus e Milan nella gara valida per il ritorno della semifinale di Coppa Italia, 0-0 (andata 1-1) al termine dei 90 minuti e bianconeri in finale.

Il primo tempo ha visto i padroni di casa gestire al meglio il campo e sfiorare in diverse occasioni la rete: prima con un diagonale errato di Douglas Costa e poi con CR7 che al 16′ ha calciato sul palo un calcio di rigore. Il tiro dagli undici metri era stato concesso agli uomini di Sarri a causa di un intervento scomposto con il gomito di Andrea Conti in area di rigore. Sul capovolgimento di fronte dopo la conclusione dagli undici metri ecco che cambia la partita: Rebic interviene in stile Karate su Danilo e riceve un cartellino rosso diretto. Fuori l’uomo più offensivo della squadra di Pioli che gioca i restanti minuti della prima frazione di gioco con Bonaventura falso nueve, sostenuto da Bonaventura, Calhanoglu e Paquetà. Secondo tempo che a sorpresa inizia sotto il segno dei rossoneri che ci provano con un colpo di testa del centrocampista turco che si perde sul fondo. Al 60′ gioco di prestigio di Cristiano che si libera agilmente del suo diretto avversario e va alla conclusione che si impenna e viene deviata in calcio d’angolo. Al 71′ ci prova ancora il Milan che arriva alla conclusione con Paquetà che dal limite dell’area calcia con il mancino, la sua conclusione deviata finisce tra le braccia di Buffon. Trascorrono poco meno di dieci minuti e arriva un’occasione per parte: al 78′ colpo di testa di Kjaer sugli sviluppi di corner a lato, all’80’ mancino di Dybala da fuori area deviato in corner da Donnarumma. Negli ultimi minuti di gara non accade nulla di particolare eccezion fatta per qualche attacco confuso proposto dagli ospiti che non riescono però a impensierire la difesa di casa.