Juventus, Marchisio promuove Pirlo: “Potrà crescere molto, ecco come. Suarez o Dzeko? Ecco chi preferisco”

Claudio Marchisio è intervenuto in occasione della presentazione di MATE.

L’ex centrocampista della Juventus e della Nazionale è stato protagonista nella giornata odierna insieme al suo amico e compagno di una volta Giorgio Chiellini, per l’annuncio della loro nuova communication web agency. Intervenuto in un intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport, il classe ’86 ha voluto chiarire il suo personale punto di vista per quanto concerne l’arrivo del neo tecnico Andrea Pirlo proprio sulla panchina bianconera: “Sarà alla prima esperienza in panchina, ma ha a disposizione un ottimo staff e potrà crescere di partita in partita. E poi ha la professionalità e l’esperienza per gestire lo spogliatoio della Juve”.

Marchisio ha poi detto la sua in merito ai molti rumors di calciomercato su quello che potrebbe essere il prossimo centravanti della Juventus: “Leggo tanto di Suarez, ma ho visto l’ultima partita della Bosnia e anche Dzeko mi ha fatto una bella impressione: chiunque arrivi, sara’ comunque un grande attaccante”.

Chiosa finale dell’ex centrocampista dedicata ad una battuta su Chiellini, persona che conosce molto bene e che avrà il compito di accompagnarlo in questa sua nuova avventura imprenditoriale: “Per il momento continuerà a pensare al campo e ha due obiettivi: ritrovare continuità dopo il brutto infortunio e conquistare il decimo scudetto di fila”.

