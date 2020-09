Juventus, Chiellini: “Sarà un anno difficile, partiamo per vincere. Suarez? Ecco cosa posso dirvi”

Obbiettivo? Cominciamo la stagione per vincere.

Queste le dichiarazioni di Giorgio Chiellini, difensore centrale e capitano della Juventus, intervenuto in occasione dell’evento di presentazione della MATE, una nuova communication web agency fondata con il suo ex compagno e amico Claudio Marchisio. Quella che sta per cominciare sarà per i bianconeri una stagione particolare, visto l’arrivo in panchina del neo tecnico Andrea Pirlo: “Abbiamo iniziato da pochissimo, inizia una nuova stagione che sarà strana e difficile – ha ammesso con franchezza Chiellini –Ci sono gli strascichi di una estate pazza dopo il lockdown. Sarà un anno molto difficile per tutti, ma la Juventus come ogni anno parte per vincere. Siamo molto fiduciosi, abbiamo molto da dare e divertirci. Per arrivare al risultato finale sarà lunga e difficile, ma stiamo bene e non vediamo l’ora di iniziare. Suarez? No comment, ieri Pirlo è stato molto chiaro, per il resto non aggiungo altro”.

Chiellini dovrà anche riscattare una stagione complicata, condizionata inevitabilmente dalla rottura del legamento crociato del ginocchio destro: “È stato un anno difficile a livello personale, pensavo ormai di averla scampata da infortuni seri – spiega il difensore ai microfoni di Sky Sport – .L’augurio per la nuova annata è sicuramente la buona salute per dare una mano in campo, poi con la continuità arriverà il resto”.

Chiosa finale sul ritorno in campo per novanta minuti con la maglia della Nazionale di Roberto Mancini: “Tornare in campo con la nazionale è stato uno shock emotivo positivo, dovevo riprovare certe sensazioni. Il lavoro è lungo, c’è da togliere un po’ di ruggine, ma sono felice di essere tornato a lavorare per novanta minuti”.

