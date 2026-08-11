Il centrocampista della Juventus, Manuel Locatelli, ha rilasciato delle dichiarazioni dopo l'amichevole contro il Palermo:

"È stato importante per noi giocare qui, con tanti tifosi bianconeri che ci sono in Australia. Questa settimana per noi è stata davvero un piacere, ringraziamo tutti per l'accoglienza. Noi adesso iniziamo una nuova stagione, con l'obiettivo di tornare in Champions League l'anno prossimo, perché è quello che i nostri tifosi meritano."