Juventus, l’esonero di Sarri scatena il web: Luca Ward e quel riferimento al Palermo di Zamparini

L’esonero di Maurizio Sarri ha spiazzato l’intero calcio italiano che non si attendeva una decisione del genere da parte della Juventus.

Juventus, Sarri esonerato: decisiva l’eliminazione dalla Champions League

Il club bianconero ha deciso di sollevare dall’incarico di primo allenatore l’ex Chelsea e Napoli nonostante la vittoria dello scudetto, il nono consecutivo per la società piemontese. La dirigenza della “Vecchia Signora” non ha ancora individuato l’erede del tecnico toscano che di certo saluta con grande amarezza la sua prima e unica esperienza sulla panchina della Juventus. Il fallimento europeo, legato all’eliminazione agli ottavi di finale di Champions League contro il Lione, ha senza dubbio accelerato l’addio dell’allenatore che nella prossima stagione potrebbe anche decidere di restare fermo. Situazione alquanto particolare per la Juventus che nelle ultime due stagioni ha cambiato panchina stoppando di conseguenza l’idea di mantenere una certa continuità in termini di guida tecnica. In merito all’esonero di Sarri si è letteralmente scatenato il web, è arrivato anche un commento goliardico postato dal noto attore e doppiatore Luca Ward. I più lo ricordano per aver doppiato nel film ‘Il Gladiatore‘, Russell Crowe; interpretazione magistrale che lo ha reso un autentico mito per intere generazioni. Lo stesso attore ha commentato con grande ironia un post Facebook di ‘Calciatori brutti’ nel quale ha scritto: “Agnelli is the new Zamparini“. Chiaro riferimento all’ex patron friulano del Palermo che nel corso della sua permanenza come presidente è stato investito della carica di mangia-allenatori, così come è accaduto negli ultimi tempi in casa Juventus.

Juventus, Dybala non cerca scuse: “Niente alibi, volevamo di più. L’assenza dei tifosi…”