Juventus, la madre di CR7 dopo lo spavento: “Adesso sto bene, sono stata fortunata”

Il messaggio di Dolores Aveiro.

Nei giorni passati la madre di Cristiano Ronaldo era stata operata d’urgenza per un ictus, ed era stata sottoposta alle adeguate cure mediche: CR7 si era subito precipitato in Portogallo per assistere la madre, ma già il giorno dopo era ritornato in Italia per continuare ad allenarsi con la Juventus e preparare la sfida contro l’Inter (poi rinviata per via delle misure sanitarie da adottare a causa della diffusione del Coronavirus) visto che la donna aveva superato l’intervento ed era ancora ricoverata ma fortunatamente in condizioni stabili.

Juventus, CR7 sulle condizioni della mamma: “È ancora ricoverata, ma è stabile. Ringraziamo i medici, chiediamo un pò di privacy”

Dolores adesso sembra essere in buonissime condizioni, e poco fa sul suo profilo Instagram ha scritto un messaggio per ringraziare tutte le persone che in questi giorni le avevano mostrato sostegno: “Carissimi, questo non è un messaggio tipico di Dolores, ma sono passata di qui per dirvi che sto recuperando bene (e sto protestando per essere costretta a letto da molte ore). Ma so che è per il mio bene e tra pochi giorni tornerò alla mia routine, se Dio vorrà. Non è stato che uno spavento, sono cosciente di quello che mi è accaduto e so con certezza di essere stata fortunata. Ringrazio i medici e tutti i professionisti che mi hanno accompagnato dall’inizio, ringrazio per i messaggi di sostegno costanti (non li leggo, ma mia figlia Catia mi tiene aggiornata su tutto). Grazie per le preghiere e per l’energia positiva da ogni lato, grazie ai miei figli, ai miei nipoti, fratelli e amici. Tra poco Dolores tornerà alla normalità, ma intanto chiedo un po’ di comprensione, privacy e rispetto. Pensavo solo che avreste meritato una mia parola“.