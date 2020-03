Juventus, CR7 sulle condizioni della mamma: “È ancora ricoverata, ma è stabile. Ringraziamo i medici, chiediamo un pò di privacy”

Cristiano Ronaldo sta affrontando un dramma familiare, la mamma è stata infatti colpita da ictus e al momento si trova presso un’ospedale di Madeira.

Dolores Aveiro nella mattinata del 3 marzo ha avuto un malore che l’ha costretta a essere trasportata di fretta e furia al Ne’lio Mendonca di Funchal come riferito proprio nella giornata odierna dall’emittente portoghese TVI. La donna al momento si trova nel reparto di terapia intensiva in condizioni per lo più stabili e sta seguendo le terapie del caso per migliorare la propria condizione dopo questo fulmine a ciel sereno. Il campione portoghese è volato in Portogallo non appena è venuto a conoscenza del malore avuto dalla madre per visionare da vicino la situazione ed essere vicino a Dolores in un momento così delicato. Di seguito il messaggio di Cristiano Ronaldo postato sul proprio profilo twitter.

“Grazie per i messaggi di supporto. Mia mamma è stabile e ancora ricoverata. Un ringraziamento anche ai medici che stanno vegliando su di lei. Gentilmente chiediamo un po’ di privacy in questo momento”