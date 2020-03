Juventus, ritorno a Torino per CR7: il fuoriclasse si allena alla Continassa. I dettagli

Torna il sereno in casa Ronaldo.

Ritorno a Torino per CR7 dopo il viaggio a Madeira programmato per stare vicino alla madre, Dolores Aveiro, colpita nella giornata di martedì da un ictus e ricoverata presso l’ospedale Dottor Nelio Mendonça di Funchal.

Il giocatore, come riportato dalla Juventus attraverso una nota ufficiale sul proprio sito di riferimento, è tornato ad allenarsi alla Continassa in vista della sfida di Coppa Italia contro il Milan – rinviata a data da destinarsi per fare fronte all’emergenza coronavirus.

“Cristiano Ronaldo ha preso regolarmente parte all’allenamento odierno”.