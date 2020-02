Juventus, il messaggio di Rakitic: “Mi piacerebbe giocare con CR7, ma il più forte è Messi”

Il messaggio di Ivan Rakitic.

Dopo un periodo molto difficile in cui ha trovato poche volte il campo, il centrocampista croato sembrava destinato a lasciare il Barcellona già durante la sessione invernale di calciomercato, ma l’esonero di Ernesto Valverde e l’arrivo di Quique Setién hanno condizionato fortemente la sua permanenza.

Barcellona, la promessa di Rakitic: “Voglio restare qui e convincere tutti”. Inter e Juventus…

Durante un’intervista rilasciata a Bleacher Report, Rakitic ha ricordato la clamorosa rimonta subita dal Liverpool nella scorsa edizione della Champions League: “Fu realmente difficile, straziante. Dobbiamo avere molto rispetto del Liverpool. Questo è il calcio, lottare fino all’ultimo minuto“.

Da un paio di anni si parla di un possibile ritorno di Neymar, che sembra non trovarsi a suo agio con la maglia del PSG: “Mi piacerebbe averlo in squadra. Ha bisogno di decidere ciò che sia meglio per lui. Da amico voglio solo che sia felice e quando è felice è fra i migliori giocatori al mondo“.

Tra le squadre che hanno manifestato il loro interesse nei suoi confronti vi è stata anche la Juventus, una destinazione che il croato potrebbe accettare per cogliere la possibilità di giocare con Cristiano Ronaldo: “Certamente mi piacerebbe giocare con lui perché è uno dei più grandi della storia. È davvero bello guardarlo e quello che sta facendo alla Juventus. Per me è uno dei migliori di sempre. Il giocatore più sottovalutato? Ce ne sono molti. Mourinho ha detto che ero io e aveva ragione (ride). Ci sono molti giocatori così, anche se per me è Pjanic. Il giocatore più forte che ho affrontato? Facile, Messi e Messi“.