Barcellona, la promessa di Rakitic: “Voglio restare qui e convincere tutti”. Inter e Juventus…

Il futuro di Ivan Rakitic.

Il centrocampista croato, da sei annate tra le fila del Barcellona, in questa stagione ha collezionato 12 presenze. Il suo contratto, tuttavia, è in scadenza nel 2021 e, per ora, il rinnovo non sembra essere nell’aria. La società blaugrana, infatti, non avrebbe ancora deciso se cedere o meno il giocatore. Su di lui hanno già messo gli occhi diversi top club. In particolare, in Italia, ad essere interessate al classe ’88 sono Juventus e Inter.

Intanto però, Rakitic, ai microfoni di Sportske Novosti, ha giurato amore eterno al Barcellona, scacciando le voci di mercato: “Non penso a nient’altro che al Barcellona. Nel calcio devi essere preparato a tutto, ma la mia idea è restare qui. Sono felice e orgoglioso di giocare nel Barcellona. Mi alleno di nuovo col sorriso e con tanta voglia di ritagliarmi il mio spazio in squadra. Sono determinato a fare del mio meglio per conquistare la fiducia di società, allenatore, compagni e tifosi. Se posso giocare, questo è sicuramente il posto migliore per me“.

Barcellona, Rakitic e il futuro incerto: “Vorrei provare a cambiare le cose, ho ancora tanto da dare”