Juventus-Friburgo, probabili formazioni: Allegri con Di Maria, Streich lancia Grifo

La preview dell'andata degli ottavi di finale di Europa League

Mediagol ⚽️️

Quasi tutto pronto per Juventus-Firburgo. Il match - valido per l'andata degli ottavi di finale di Europa League - è in programma alle ore 21.00 all'Alliaz Stadium.

I bianconeri sono reduci dalla sconfitta rimediata contro la Roma di Mourinho e vogliono riscattarsi davanti al proprio pubblico. "Serve una prestazione di squadra, con grande rispetto. E' importante vincere e cercare di non subire gol. Il Friburgo è una squadra forte fisicamente. Dobbiamo vincere in casa, tra Champions ed Europa League in casa finora abbiamo fatto solo una vittoria", ha dichiarato Allegri in conferenza stampa. Dopo i quindici punti di penalizzazione in Serie A, per la Juventus l'Europa League rappresenta un'opportunità di portare in bacheca un trofeo prestigioso a livello internazionale.

Il Friburgo dell'AzzurroGrifo è reduce da uno zero a zero in Bundesliga contro il Borussia Monchengladbach e il tecnico Streich ha presentato così la partita in programma a Torino questa sera: "Serviranno coraggio, capacità di difendere in modo proattivo. Quando siamo in possesso di palla di coraggio e qualità nei passaggi e propensione offensiva".

PROBABILI FORMAZIONI — JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic. Allenatore: Allegri. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Bonucci, Rugani, Pogba, Miretti, Paredes, Chiesa, Kean, Soulé, Iling-Junior, Barrenechea.

FRIBURGO (3-4-2-1): Flekken; Sildillia, Ginter, Lienhart; Kubler, Eggestein, Hofler, Gunter; Doan, Grifo; Holer. Allenatore: Streich. A disposizione: Uphoff, Gulde, Schmidt, Keitel, Rohl, Weisshaupt, Sallai, Gregoritsch, Woo-Yeong Jeong, Petersen.

ARBITRO: Sidiropoulos (Grecia)

ASSISTENTI: Kostaras-Dimitriadis

QUARTO UOMO: Fotias

VAR: Kwiatkowski

AVAR: Evangelou

DOVE VEDERE IL MATCH IN TV — La partita tra Juventus e Friburgo è in programma alle ore 21 e sarà visibile in diretta su DAZN e Sky Sport. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.