Juventus-Friburgo, Streich: “Bianconeri favoriti, servirà coraggio. Superlega…”

Giornata di vigilia in casa Friburgo. Il tecnico Christian Streich è intervenuto in conferenza stampa per presentare l'appuntamento contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Il match - valido per l'andata degli ottavi di finale di Europa League - è in programma giovedì 9 marzo alle ore 21.00. Ecco, di seguito, le dichiarazioni del tecnico tedesco.

"La Juventus è favorita. Ci si aspetta in Italia, a Torino, che la Juventus vada avanti ma nel calcio niente è sicuro. Veniamo qui per un buon risultato, per giocare un buon calcio, domani vedremo come la prima parte di questa sfida andrà. Gregoritsch c'è, ci sono anche tutti i giovani con noi perché è una bella serata ed è importante che ci siano. Serviranno coraggio, capacità di difendere in modo proattivo. Quando siamo in possesso di palla di coraggio e qualità nei passaggi e propensione offensiva".

Sulla Superlega: "I regolamenti ora sono ben studiati. Sono convinto che alcuni grandi club dovrebbero gestire al meglio le finanze attuali, dovrebbero organizzarsi in modo da non causare turbolenze finanziarie. Ci sono grandi club che non sono in una buona situazione finanziaria, la cosa principale è che si mettano in regola. Quando club più piccoli finiscono in situazioni finanziarie difficili, la fine è vicina. I club più grandi devono abbinare solidità finanziaria a buone prestazioni, senza abbandonarci a fantasie irreali e non solidali verso altri club".

Streich si è poi espresso sul caos legato alla vendita dei biglietti per i tifosi del Friburgo: "Amo l'Italia, vengo volentieri in Italia, due anni fa ero in bici in Piemonte ed è stato bellissimo. La delusione per i biglietti non concessi ai tifosi è grande, noi amiamo l'Italia e le squadre italiane, ho quasi sessant'anni: per me l'Italia è come la Germania, il massimo, è un peccato che tanti non siano venuti a Torino. Non è una città straniera: Friburgo è vicina a Torino come Colonia, la sentiamo vicina, è triste questa decisione".

Chiosa finale del tecnico del Friburgo su Allegri e sulla Juventus: "Ho visto tantissime sue partite, ho visto tantissime Juventus diverse in questi anni. Mi ha fatto dei bei complimenti, lo ringrazio, sono contento della stima e di confrontarmi con allenatori così importanti. Non è un'amichevole di inizio stagione ma dobbiamo qualificarci, è fantastico essere arrivati a questo livello. Hanno vinto il derby, arrivano dal ko di Roma, credo saranno concentrati e aggressivi per questa sconfitta. Ho il sentore che saranno molto attenti e credo che avranno comunque pressione. La vittoria dell'Europa League è un loro obiettivo e cercheranno di sconfiggerci: giocano in casa, i tifosi si aspettano una vittoria della Juventus ma faremo in modo che non sia agevole".