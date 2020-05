Juventus, Felipe Melo: “Chiellini? Gli ho dato una testata, polemica creata per vendere libri”

La risposta di Felipe Melo.

La settimana scorsa era scoppiata una grossa polemica dopo la pubblicazione di alcuni estratti del nuovo libro di Giorgio Chiellini, (intitolato “Io, Giorgio”), nel quale il capitano della Juventus attaccava duramente Mario Balotelli e Felipe Melo, additandoli come due personaggi molto negativi per la rosa di qualsiasi squadra.

Questa settimana il difensore bianconero e l’attaccante del Brescia sono stati ospiti del programma Le Iene, inb onda su Italia 1, riuscendo a chiarire la situazione e dunque riappacificandosi in via definitiva.

Diversa la situazione di Felipe Melo, ex centrocampista della Juventus, che sembra non aver ancora digerito le dichiarazioni di Chiellini e ben lontano da trovare un modo per avere un chiarimento e ristabilire una situazione di tranquillità. Il giocatore del Palmeiras è intervenuto durante una diretta Instagram sul profilo di Sebastian Frey, ex portiere della Fiorentina, commentando così la situazione:

“Penso che abbia un problema con me perché quando abbiamo giocato contro il Siena gli ho dato una testata. Dopo non abbiamo più parlato, ora ha scritto questo libro e penso che abbia creato questa polemica per venderlo. Ho già detto quello che devo dire, su quello che è successo alla Juve potrei scrivere mille libri. Non mi ha chiesto scusa, ma non ci son problemi: ognuno fa quello che vuole, ma poi se ne deve prendere la responsabilità. Avrebbe dovuto prendere esempio da Javier Zanetti, un grande, che nel suo libro non ha mai parlato della Juve. Tra l’altro credo che non sia questo il momento per pubblicare un libro, c’è gente che muore“.