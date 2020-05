Zaccardo: “Parole Chiellini? Balotelli ogni tanto fa arrabbiare, ma sono cose da spogliatoio”. E sul futuro di Ibra e Maldini…

Cristian Zaccardo si sbilancia.

E’ tra i temi più discussi degli ultimi giorni. Stiamo parlando delle dichiarazioni che, il difensore bianconero Giorgio Chiellini, ha rilasciato durante un’intervista concessa ai microfoni de “La Repubblica” in cui parla senza peli sulla lingua di alcuni suoi ex compagni. Due su tutti: Mario Balotelli e Felipe Melo, etichettati dallo stesso Chiellini come “due mele marce”. Parole forti che hanno immediatamente scatenato un vespaio di polemiche. Tra i personaggi del mondo del calcio ad essersi soffermato sull’argomento anche l’ex difensore, Cristian Zaccardo, intervistato ai microfoni di “Sportmediaset”.

“Sono cose private, da spogliatoio, anche se Giorgio dovesse aver ragione. Siamo arrivati al Milan insieme, è un grandissimo giocatore con tante qualità, ogni tanto ti fa arrabbiare. Il suo talento purtroppo l’ha un po’ vanificato con alcuni comportamenti”.

Zaccardo si è poi espresso sulle ultime novità in casa rossonera: “Ibra e Maldini resteranno al Milan? Penso di sì, Maldini lo conosciamo molto bene, Ibrahimovic è un grande attaccante. Bisognerà vedere che progetto ci sarà al Milan per capire se potrà essere ancora utile”.