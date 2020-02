Juventus, CR7 incorona il suo erede: “Sarà il futuro, ha un talento incredibile e unico”

Un passaggio di testimone che si verificherà tra un paio di anni.

L’ultimo decennio calcistico è stato dominato da una diarchia composta da Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, che hanno riscritto profondamente la storia del Real Madrid e del Barcellona conquistando un totale di undici Palloni d’oro, vincendo tutti i titoli possibili a livello di club e di Nazionale e infrangendo tutti i record precedenti che resistevano da molti anni.

Juventus, il messaggio di Rakitic: “Mi piacerebbe giocare con CR7, ma il più forte è Messi”

Un duello a distanza che ha condizionato tutti gli appassionati di questo sport, e accesso un eterno e irrisolvibile dibattito tra chi sia il più forte dei due, e inevitabilmente il più forte nella storia del calcio: il titolo di “GOAT”, ossia “Greatest Of All Time”, che dovrà essere affibbiato a uno tra Messi e CR7. I due non hanno mai giocato insieme vestendo la stessa maglia, un’ipotesi che nei sogni di tutti i tifosi potrebbe anche realizzarsi in un futuro non troppo lontano, considerando anche le problematiche che La Pulga sta vivendo con la dirigenza blaugrana.

Barcellona, la confessione di Zambrotta: “Messi il più forte di tutti, un ipotetico suo approdo in Serie A…”

Prima o poi l’epoca di Messi e Cristiano Ronaldo dovrà terminare inevitabilmente, quando i due decideranno di appendere gli scarpini al chiodo: subito dopo inizierà una nuova era calcistica, e qualcuno dovrà assumersi l’onere di raccogliere la loro eredità. Tra i candidati vi è sicuramente Kylian Mbappé, che nonostante abbia appena ventuno anni ha già conquistato un Mondiale con la Francia e regala costantemente spettacolo con la maglia del PSG. A testimoniare il valore del centravanti francese è intervenuto CR7 in persona, che durante una diretta della Nike, di cui è testimonial, ha affermato: “Mbappé è il futuro, ha un talento incredibile, unico“.