Juventus, CR7: “Contro i bianconeri il mio gol più bello, non pensavo a una carriera simile. Ecco cosa avevo immaginato…”

Trentacinque candeline per Cristiano Ronaldo.

L’asso portoghese ha festeggiato nella giornata di mercoledì il suo secondo compleanno da quando veste la maglia della Juventus, una buona occasione per fare un bilancio concernente la propria carriera: “Il mio gol più bello è stato contro la Juventus, quello in rovesciata è stato sicuramente il più difficile”. La sete di vittoria del numero sette bianconero però non si è ancora placata, anzi: “Giocare alla Juve mi dà la possibilità di vincere ancora la Champions, abbiamo una buona squadra ma sappiamo che è difficile“.

VIDEO CR7, le origini di un fenomeno: la storia di Ronaldo in un documentario, le prime immagini…

A margine della la festa organizzatagli dalla sua dolce metà Georgina, con tanto di mega sorpresa, dove ha ricevuto per regalo una supercar dal valore di seicento mila euro proprio dalla sua fidanzata, Cristiano Ronaldo è intervenuto ai microfoni di Canal 11: “Non avrei mai pensato di vincere tutto quello che ho vinto – ha raccontato -. Mi sarei visto a 35 anni mentre andavo a pescare a Madeira”. Invece il suo futuro parla ancora di Champions League, un tabù in casa Juventus che dura da ben ventidue anni dopo le cinque finali perse dall’ultimo trionfo europeo nel 1996 – a Roma – contro l’Ajax, che il portoghese vuole sfatare: “La mia età biologica è di 25 anni. Vincere dipende da molti fattori, ma abbiamo le qualità per vincerla. Andiamo avanti passo dopo passo”.

Juventus, De Ligt: “Vietato fermarsi, Ronaldo bravo a zittire tutti. Errori iniziali? Da tifoso sarei arrabbiato anche io”

Il cammino in Champions League della Juventus in questa stagione proseguirà negli ottavi di finale sfidando l’Olympique Lione, i bianconeri partiranno con tutti i favori del pronostico contro la formazione francese ma dovranno stare attenti a non sottovalutare un avversario da sempre ostico se vorranno proseguire la loro avventura nella massima competizione europea.

Juventus, senti l’agente di Jorginho: “Lui con Sarri in bianconero? Rispondo così. Il suo obiettivo…”