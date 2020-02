Juventus, senti l’agente di Jorginho: “Lui con Sarri in bianconero? Rispondo così. Il suo obiettivo…”

Quale futuro per Jorginho?

Il centrocampista di proprietà del Chelsea, approdato in Premier League nel 2018, è certamente uno dei leader della squadra di Frank Lampard. Ciò nonostante, nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato, il classe 1991 potrebbe lasciare l’Inghilterra per una nuova avventura. Il contratto che lo lega ai Blues scadrà il 30 giugno 2023. Ma, complice l’Europeo che l’italo-brasiliano giocherà con la maglia azzurra, nei prossimi mesi gli estimatori dell’ex Napoli potrebbero aumentare. E tra questi vi sarebbe anche la Juventus.

D’altra parte, Jorginho è uno dei pupilli di Maurizio Sarri che, sia in quel di Napoli, sia al Chelsea, lo ha messo al centro del proprio progetto. Per questo motivo, già nei mesi scorsi, il calciatore era stato accostato proprio ai bianconeri.

“Jorginho alla Juventus? Perché no? Sono certo che arriverà qualche proposta importante, che ovviamente valuteremmo insieme al Chelsea – ha dichiarato Joao Santos, agente del centrocampista originario di Imbituba, intervenuto ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb’ -. Ora il suo obiettivo è fare bene e arrivare nel modo migliore all’Europeo con la Nazionale. Ci sono tante aspettative attorno alla squadra di Mancini. L’Europeo poi è una bella vetrina anche personale, sta facendo molto bene al Chelsea e sono certo che arriverà qualche proposta importante perché nel suo ruolo non ci sono tanti calciatori di grande livello come lui in giro”, ha concluso.