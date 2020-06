Juventus, Chiellini sulla morte di George Floyd: “Shockato da una tale violenza. Ho soltanto una domanda”

La morte di George Floyd ha sconvolto il mondo.

Il quarantaseienne afroamericano è stato ucciso a Minneapolis, negli Stati Uniti, dopo avere comprare delle sigarette in un negozio con una banconota falsa. La polizia, chiamata dall’impiegato, ha fermato l’uomo, bloccandolo ferocemente. L’agente Derek Chauvin, in particolare, ha per circa otto minuti spinto il proprio ginocchio contro il petto di George Floyd, il quale dichiarava di non riuscire a respirare. Un gesto che è costata la vita al giovane originario del Texas. Il video dell’accaduto, registrato dalla folla, ha fatto il giro del mondo, indignando il web e causando una vera e propria rivolta negli USA. “Black lives matter” (le vite nere contano), è il grido che si è innalzato in questi giorni.

A commentare il tragico episodio anche Giorgio Chiellini. Il difensore e capitano della Juventus, attraverso i social, ha espresso una profonda riflessione sulla vicenda: “Ho visto e rivisto quelle immagini. E ho avuto bisogno di tempo. Per pensare. Per riprendermi dallo shock di una violenza di tale portata. Come potrei mai spiegare alle mie figlie quanto successo? Con quali parole? La verità è che non le ho trovate. Nessuna risposta. Solo una domanda, forte quanto la vita strappata a George Floyd: perché? Come è potuto succedere? Perché la storia si ripete? Leggo l’hashtag ‘le vite nere contano’. Non dovrebbe nemmeno esserci bisogno di scriverlo. Perché tutte le vite contano. Di ogni essere umano. Di ogni figlio, bambino, uomo, donna e persona del mondo. Ma se può servire a ribadirlo, se per qualcuno ancora non fosse chiaro: black lives matter. Ora. Sempre“.

Juventus, parla l’ex Rubinho: “Buffon giochi finchè ha grinta. Chiellini? Un uomo con la ‘u’ maiuscola”