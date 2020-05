Juventus, Bernardeschi: “Il desiderio è terminare la stagione. Noi dobbiamo dare l’esempio”

La voglia di Federico Bernadeschi.

Dopo quasi tre mesi di stop a causa dell’emergenza Coronavirus, i giocatori di Serie A sono finalmente tornati ad allenarsi sul campo, e da due giorni hanno anche iniziato le sessioni di gruppo: un passo in avanti fondamentale verso la ripresa del campionato, che potrebbe iniziare nelle prime settimane del mese di giugno.

Spadafora: “La Serie A può ripartire il 13 o il 20 giugno. Partite in chiaro? Rispondo così, il modello tedesco…”

Anche i calciatori della Juventus hanno iniziato gli allenamenti sotto la guida del tecnico Maurizio Sarri, impegnandosi al massimo per riacquistare subito la forma fisica adeguata e prepararsi alla ripartenza del campionato. Dopo la seconda seduta di training l’esterno dei bianconeri, Federico Bernardeschi, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Associated Press, esprimendo tutta la sua voglia di ritornare a giocare una gara intera dopo il lunghissimo stop e portare a termine la stagione in modo da cercare di vincere nuovamente lo scudetto:

“Il desiderio è terminare la stagione, ma c’è anche un senso di responsabilità che non va ignorato di fronte alla situazione mondiale e del nostro paese. Ci troviamo tutti all’interno di una grande emergenza e deve essere un aiuto per capire e riflettere cosa sia importante nella vita: ci sono tante persone che muoiono ogni giorno, e questo non va bene. È tempo per tutti di avvicinarci e aiutarci a vicenda“.

Coronavirus, Bernardeschi: “Medici e infermieri stanno compiendo un miracolo umano”

Durante la quarantena Bernardeschi si è dimostrato molto attivo per aiutare medici e infermieri, avviando alcune opere di beneficenza e donando cifre molto importanti per aiutare le strutture ospedaliere ad affrontare l’emergenza COVID-19 e salvare quante più vite possibili:

“Siamo personaggi pubblici, abbiamo il dovere di farlo, di dare degli esempi positivi, fare qualcosa in più per le persone che ci seguono, ai nostri tifosi che ci trasmettono tante sensazioni positive. Secondo me ogni personaggio pubblico che ha un’influenza su altre persone dovrebbe farlo, solo così puoi dare l’esempio e provare a cambiare ciò che non funziona“.