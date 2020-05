Juventus, Benatia al veleno: “Allegri mi ha tradito, il gol di Koulibaly è stato determinante”

Medhi Benatia al veleno.

Il difensore marocchino che in Italia ha indossato le maglie di Udinese, Roma e Juventus si è tolto qualche sassolino dalla scarpa a distanza di qualche anno. Il centrale attualmente in forza all’Al-Duhail ha tessuto le lodi di mister Francesco Guidolin e criticato aspramente Max Allegri attraverso il racconto di un episodio in particolare. le dichiarazioni di Benatia rilasciate ai microfoni della redazione di Sky Sport 24.

“Dopo Juventus-Napoli ho vissuto la settimana più brutta: abbiamo sofferto tantissimo, ho quasi tenuto la difesa da solo, poi in occasione del gol di Koulibaly ho perso la marcatura. La settimana dopo Allegri, contro l’Inter, mi ha tolto dai titolari: mi sono sentito tradito, credo che non avesse guardato bene la partita contro il Napoli. Il gol di Koulibaly è stato un momento bruttissimo e difficilissimo, non ho dormito per 2-3 giorni. Ero molto triste. Quando ho visto che Allegri non mi faceva giocare contro l’Inter l’ho presa sul personale. Fortunatamente abbiamo vinto 3-2: ero contento per la vittoria però nello stesso momento ero triste. Stavo giocando ogni tre giorni, ero sempre lì presente. L’ho presa davvero male. Udinese? All’inizio è stata una grande sofferenza. Dovevo correre e lavorare duro, a livello di intensità e lavoro ci mettevo tutto ma non ce la facevo. Guidolin è stato l’allenatore che mi ha dato di più: l’Udinese rimarrà sempre qualcosa di particolare e speciale”.

