Juventus, anche Matuidi positivo al Coronavirus: “Sta bene, verrà monitorato a casa”

Blaise Matuidi è tra i giocatori positivi al Coronavirus.

L’intera rosa della Juventus, insieme allo staff composto da 121 dipendenti, si trova in quarantena, a seguito della positività di Daniele Rugani al tampone. Pochi giorni fa, anche Federico Bernardeschi è risultato essere tra i positivi e i due si trovano attualmente al J Hotel alla Continassa, in isolamento all’interno del centro sportivo. Oggi, inoltre, è giunta, tramite un comunicato sul sito ufficiale, la notizia del terzo giocatore bianconero contagiato: “Il calciatore Blaise Matuidi è stato sottoposto ad esami medici che hanno rivelato la sua positività al Coronavirus-COVID-19. Il calciatore, da mercoledì 11 marzo, in isolamento volontario domiciliare, continuerà ad essere monitorato e a seguire lo stesso regime. Sta bene ed è asintomatico”.

