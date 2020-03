Juventus, Rugani si racconta: “Positività a Coronavirus è stata una botta, posso ritenermi fortunato”

Daniele Rugani racconta il momento drammatico che sta vivendo dopo essere risultato positivo al Covid-19.

Emergenza Coronavirus, Prandelli: “Il Covid-19 cambierà il calcio, ma anche tutti noi. Chiesa? Può diventare il gicatore più forte d’Europa”

Il difensore della Juventus è stato il primo calciatore di Serie A ad essere stato contagiato dal Coronavirus che in questo momento storico ha letteralmente messo in ginocchio il mondo intero. Il centrale bianconero, in diretta sui canali ufficiali del club piemontese, ha parlato delle sue sensazioni e di come sta sopportando un momento così complicato della propria vita.

CORONAVIRUS, AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

“Voglio tranquillizzare tutti dicendo che sto bene. Sono sempre stato abbastanza bene, non ho avuto i sintomi gravi di cui si legge. Mi ritengo fortunato anche se è stata una bella botta anche perché sono stato il primo nell’ambiente. Speso sia servito per sensibilizzare tutti coloro che non avevano capito la gravità del problema. È stata una bella botta, mediaticamente la notizia ha fatto velocemente il giro di tutto l’ambiente e in tantissimi mi hanno scritto e li ringrazio. Sto bene e sono convinto che ne usciremo bene. Nonostante abbia sempre giocato a centrocampo o in difesa ho sempre avuto Del Piero come idolo. Da tifoso juventino la sua maglietta non è mai mancata. Momento più bello? Direi la vittoria del primo scudetto, con la passerella e i tifosi che mi acclamavano e la medaglia”.

VIDEO Palermo, l’ironia di Sasà Salvaggio contro il Coronavirus: anche il comico siciliano partecipa al Flash Mob rosanero