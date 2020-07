Juventus, a tutto de Ligt: “Fisicamente sto bene, sarà lotta Scudetto a tre. Lukaku e Immobile? Dico la mia”

Matthijs de Ligt sta vivendo un periodo più che positivo.

Genoa-Juventus, Moggi frena l’entusiasmo: “L’avversario non esisteva…”

Il difensore olandese della Juventus nelle ultime due uscite si è fatto notare sia in fase offensiva (gol al Lecce) sia in fase difensiva (prestazione ottima contro il Genoa). L’ex Ajax, nel corso di un’intervista concessa a Sky Sport, ha parlato della stagione attuale e di come sia riuscito ad ambientarsi al meglio.

Juventus U23, dopo Pirlo arriva anche Storari: ruolo dirigenziale per l’ex portiere

“La corsa al titolo è molto avvincente con Lazio e Inter. La vittoria contro il Genoa è stata importante con tre gol molto belli e soprattutto importanti. Quello di Dybala meraviglioso, tecnicamente perfetto, poi la bomba di Ronaldo e quello prestigioso di Douglas Costa. Mi sento molto meglio fisicamente e anche di testa sono più tranquillo. Penso che in Italia ci siano tanti attaccanti diversi, Lukaku possente e veloce, Immobile forte spalle alla porta. Tutte le gare sono difficili, le nostre avversarie hanno attaccanti forti. Cerco di studiarli prima della gara. L’Inter è una grande squadra ed è dietro solo pochi punti. Ci sono 9 gare e ognuna di queste è importante. La sfida sarà tra noi, l’Inter e la Lazio. Il derby d’andata è stato un bellissimo ricordo, con il mio primo gol. Non era un momento facile per me e quella rete ha dato sollievo a me e alla squadra. Sono migliorato tanto dopo quel giorno e sono diventato quello che sono adesso. Contro il Torino sarà una partita speciale e difficile, contro una buona squadra con buoni giocatori. Non dobbiamo lasciargli occasioni”.