Juventus U23, dopo Pirlo arriva anche Storari: ruolo dirigenziale per l’ex portiere

La Juventus Under23 si arricchisce di ex bianconeri.

Andrea Pirlo sembra essere l’erede designato per guidare la seconda squadra del club di Torino nel corso della prossima stagione di Serie C. Qualora effettivamente la firma venisse apposta sul contratto il ruolo di vice allenatore, invece, sarebbe probabilmente ricoperto Roberto Baronio. Al loro fianco, un altro ex Juventus. Si tratta del portiere Marco Storari, che ha vestito la maglia bianconera dal 2010 al 2015. L’ex estremo difensore, secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, assumerà un incarico dirigenziale. Nel dettaglio, dovrebbe fungere da raccordo tra società, staff tecnico e squadra, rimanendo particolarmente vicino a quest’ultima. Una nuova avventura entusiasmante per il classe ’77, che ha appeso le scarpette al chiodo soltanto due anni fa.

