Juventus, Pirlo pronto al ritorno: allenerà l’Under 23. I dettagli

Andrea Pirlo si prepara al ritorno in bianconero.

E’ quello di Andrea Pirlo il nome individuato dalla dirigenza per guidare la Juventus Under23 a partire dalla prossima stagione. Per l’ex centrocampista, in bianconero dal 2011 al 2015, si tratta della primissima esperienza nelle vesti di allenatore. Pirlo, infatti, ha frequentato il master di Coverciano dopo aver preso, l’anno scorso, la decisione di non lasciare definitivamente il mondo del calcio. Baronio il suo possibile vice, secondo “Sky Sport”, in virtù dell’amicizia di vecchia data che lega entrambi. Il classe ’79 succederà a Zironelli e Pecchia, con cui la Juve U23 ha appena vinto la Coppa Italia di Serie C e sarà impegnata nei playoff per la Serie B.