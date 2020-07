Genoa-Juventus, Moggi frena l’entusiasmo: “L’avversario non esisteva…”

Una Juventus inarrestabile sul campo del Genoa che nel corso della 29° giornata di Serie A ha battuto la squadra ligure per 3 a 1.

Con la sesta vittoria consecutiva la compagine bianconera guidata da Sarri consolida la prima posizione in classifica mantenendo un margine di vantaggio sulla Lazio di ben 4 punti.

Luciano Moggi, ex dirigente della capolista, ai microfoni di Radio Bianconera commenta il risultato della squadra piemontese frenando l’entusiasmo “Mi sono piaciuti i tre gol fatti contro il Genoa, si è trattato di una partita semplice per la Juventus, aspetto che bisogna tenere in considerazione, ma restano i tre punti che fanno bene alla classifica. I tre gol sono stati di ottima fattura ma contro un avversario che non esisteva. Non bisogna tener conto di questa partita, non bisogna enfatizzare troppo questo risultato e soprattutto bisogna restare con i piedi per terra. Dybala si è ripetuto, Bentancur ha dato dimostrazione di qualità, Ronaldo ha fatto un gol strepitoso e poi c’è Douglas Costa che ha un sinistro che scrive. Sicuramente a partita in corso rende di più, i suoi scatti repentini mettono in crisi l’avversario”.

Adesso i Campioni d’Italia attualmente in carica devono provare a capitalizzare al meglio il prossimo match, ovvero l’attesa derby della Mole contro il Torino, in programma sabato 4 luglio, per proseguire speditamente la marcia verso la conquista dell’ennesimo scudetto.

La formazione di Sarri non ha alcuna intenzione di abbassare la guardia, anche se non sarà facile mantenere questo ritmo, considerato che il calendario della Serie A pone sul cammino dei bianconeri ostacoli impegnativi: martedì 7 luglio alle 20.45 la Juventus affronterà il Milan a San Siro, mentre sabato 11 luglio sarà di scena all’Allianz Stadium alle 21,45 la temibile Atalanta che oggi occupa il quarto posto in classifica.

Entrambe le squadre tenteranno di fermare la corsa dei bianconeri cercando di mettere i bastoni tra le ruote alla capolista.