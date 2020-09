Inter, l’ex Berti analizza il caso Suarez: “La Juventus mi sta sulle scatole, tutto questo è in perfetto stile bianconero”

Nicola Berti commenta il caso Luis Suarez.

Caso Suarez, la Juventus si difende: “Società bianconera estranea ai fatti”

L’ex centrocampista dell’Inter, ai microfoni di Mowmag.com, ha detto la sua in merito a tutto quello che è accaduto intorno all’attaccante uruguaiano ex Barcellona.

“Secondo me c’è dietro la Juventus sicuro nel caso Suarez. È il loro stile, il classico stile Juve. Lo sapete che sono anti-juventino da quando sono nato, mi stanno da sempre sul ca**o, simpaticamente, ma neanche tanto. È chiaro che qualcosina ci sia sotto, non è che Suarez viene a Perugia casualmente. Ai miei tempi queste cose non succedevano, non c’erano questi problemi di cittadinanza”.

Intanto non accenna ad arrestarsi il caos riguardante l’esame di italiano di Luis Suarez. Infatti, dopo la bufera che si è scatenata a seguito dell’inchiesta della Procura di Perugia in merito alle presunte irregolarità nell’esame sostenuto dal Pistolero per ottenere la cittadinanza italiana, nelle ultime ore l’indagine sembra aver subito un’accelerata. Proprio ieri sono stati sentiti in Procura, a Perugia, l’avvocato Luigi Chiappero, legale della Juventus, e la collega dello stesso studio Maria Turco. Quest’ultima è l’avvocato che ha seguito la pratica con il direttore generale dell’università, Olivieri, a sua volta indagato.

