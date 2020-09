Barcellona, Suarez ringrazia Messi: “Sei stato un faro per me e la mia famiglia, ricordati cosa ti ho detto”

L’addio di Luis Suarez al Barcellona ha causato davvero tanto scalpore.

Il centravanti uruguaiano ha lasciato i blaugrana dopo sei stagioni nella quasi totale indifferenza del club, ma ricordato con grande affetto dai suoi ex compagni tra i quali c’è ovviamente Lionel Messi. Il Pistolero, ufficializzato nella giornata di giovedì dall’Atletico Madrid, ha voluto rivolgere parole al miele alla Pulga che tanto lo aveva elogiato.

“Grazie amico per le tue parole e grazie di più per essere quello che sei, per quello che sei stato dal primo giorno per me e per la mia famiglia. Sarò sempre grato all’uomo Leo Messi, al ragazzo divertente e di sentimento, perché tutti conoscono il giocatore. Non dimenticare quello che ti ho detto. Continua a divertirti e a dimostrare che sei il numero uno e che il 2, 3 o 4 non offuscheranno mai il tuo essere gigante nel club e nel mondo del calcio. Ti voglio molto bene amico, mancherai a tutti noi”.

