Messi saluta Suarez e punge il Barcellona: “Meritavi un addio diverso, ma non mi sorprende”

Ieri, giovedì 24 settembre, l’ufficialità: Luis Suarez è un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid.

L’esperto attaccante uruguaiano ha scelto di lasciare il Barcellona dopo sei lunghi anni; il club spagnolo aveva acquistato il cartellino del calciatore originario di Salto nell’estate del 2014: da allora, con la maglia blaugrana, Suarez ha conquistato quattro scudetti, una Champions League, quattro Coppe del Re, un Mondiale per Club, una Supercoppa Europea e due Supercoppe di Spagna, collezionando 283 presenze e mettendo a segno 198 reti. Un addio che si è concretizzato negli ultimi giorni, con i Colchonerosnon che non pagheranno nulla per il cartellino del giocatore, ma che potranno versare fino a sei milioni di euro di bonus nelle casse del Barça.

“Sarà strano vederti con un’altra maglia e ancora di più lo sarà affrontarti. Meritavi di essere salutato per quello che sei: uno dei giocatori più importanti nella storia del club, che ha realizzato cose importanti sia come gruppo che singolarmente”. Lo ha scritto Lionel Messi attraverso il proprio account Instagram. Il sei volte Pallone d’Oro, salutando l’ormai ex compagno di squadra, è tornato a pungere ancora una volta la dirigenza del Barcellona: “Non dovevi essere mandato via come hanno fatto loro. Ma la verità è che a questo punto nulla mi sorprende. Oggi sono entrato negli spogliatoi e ho realizzato il tuo addio. Quanto sarà difficile non continuare a condividere la giornata con te, sia in campo che fuori. Mi mancheranno tantissimo. Sono stati tanti anni, tanti compagni, tanti pranzi, tante cene. Cose che non si dimenticheranno mai. Ti auguro tutto il meglio per questa nuova sfida. Ti voglio un gran bene, a presto amico”.

Parole che non sono certamente passate inosservate. In estate, d’altra parte, l’asso argentino aveva chiesto la cessione al club blaugrana, salvo poi decidere successivamente di restare a giocare a Barcellona, rispettando il contratto che lo lega agli spagnoli fino al 30 giugno 2021.