Inter-Juventus, Mutu gioca il derby d’Italia: “Conte out dalla Champions League? Ho la mia idea. CR7 o Lukaku? Scelgo altri due”

Derby d’Italia: tra poche ore sarà Inter-Juventus.

Una buona fetta del prossimo Scudetto passerà dallo stadio ‘San Siro‘ in quel di Milano. A sfidarsi domenica sera le due storiche rivali che, con ogni probabilità, saranno anche le antagoniste nella lotta per la conquista del campionato sino alla fine della corrente stagione agonistica. Da una parte la compagine nerazzurra guidata dal grande ex Antonio Conte, dall’altra la franchigia piemontese condotta a suon di belle prestazioni da Andrea Pirlo. Per l’Inter i tre punti sarebbero di fondamentale importanza per provare a ridurre il gap dai cugini milanesi -impegnati nel Monday Night contro il Cagliari di Eusebio Di Francesco– e per tenere a distanza la stessa Juventus che, dal canto suo, ha ben altri progetti in testa per il derby d’Italia: infatti per il club di Andrea Agnelli vincere significherebbe tornare definitivamente e prepotentemente in lizza per lo Scudetto.

A prendere la parola, intervenuto ai microfoni di ‘TuttoJuve‘, è stato il doppio ex Adrian Mutu che ha parlato così a 360° del momento che stanno attraversando i bianconeri e i nerazzurri.

“Il calcio italiano è in crescita oggi, dopo un periodo meno glorioso. La Juventus punta alla Champions League e l’Inter credo abbia avuto sfortuna in questa stagione europea. È chiaro che la Juve sia la favorita per la Serie A e credo che la lotta sarà con la stessa squadra di Antonio Conte. Il Milan, però, sta disputando una stagione positiva, sono curioso di vedere per quanto tempo riuscirà a rimanere così in alto. Sarebbe una cosa straordinaria per i bianconeri vincere il decimo titolo consecutivo, ma dovrà lavorare duro per questo obiettivo. Penso che l’Inter potrebbe uscire vincitore da questa sfida, ma sarà molto difficile. La Juventus è in piena corsa per il titolo e in questo momento non può permettersi una sconfitta. Tuttavia, per quanto ne so, hanno alcuni giocatori importanti che potrebbero non giocare”.

La sfida nella sfida sarà tra il numero 9 belga e l’asso portoghese e l’ex Fiorentina lo sa bene: “Ovviamente tutti guarderanno Lukaku e Ronaldo. Il loro stile di gioco è diverso. Non posso dire quale brillerà, non importa nemmeno perché i loro risultati sono lo sforzo dell’intera squadra. Comunque non pensiamo solo a loro, ci sono anche Lautaro e Morata che mi piacciono molto e potrebbero anche dire la loro”.

