Inter-Juventus, Pirlo: “Da Conte ho imparato tanto. Chiellini dal 1′? Tutto sulle sue condizioni”

“Che Inter mi aspetto? Una squadra aggressiva che vorrà imporre subito il proprio ritmo. Ma siamo preparati”.

Lo ha detto Andrea Pirlo. Il tecnico della Juventus, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big-match contro l’Inter, in programma domenica sera a San Siro, ha detto la sua sul momento della sua squadra, commentando le dichiarazioni rilasciate da Antonio Conte in vista della sfida. Di seguito, le sue parole.

“Siamo la Juventus e vogliamo andare a San Siro per giocare la nostra partita. Stiamo aspettando i tamponi. Domani valuteremo chi potrà giocare dal primo minuto. Chiellini in coppia con Bonucci? Giorgio sta bene, dopo la partita col Genoa non ha avuto problemi. È carico e pronto per giocare. Per noi è un valore aggiunto. McKennie è recuperato, oggi si è allenato con noi. Non è ancora al 100%, però è già una buona cosa che possa venire con noi. Ramsey? Sta bene, ha recuperato. Morata sta bene, anche se avrei evitato di fargli fare 120 minuti contro il Genoa. Ha recuperato ed è a disposizione”, ha spiegato.

CONTE – “Da lui ho imparato tanto. Lui è il primo che mi ha fatto pensare di studiare da allenatore, per cui lo ringrazio. Io e lui abbiamo due caratteri diversi e forse è per questo che siamo sempre andati d’accordo. Secondo Conte nessuna squadra in Italia può dire di aver colmato il gap con la Juventus? Ma per noi non ci sono problemi. Vinciamo da 9 anni di fila, per cui è normale che siamo noi ad avere maggiori pressioni. Però anche l’Inter è una squadra costruita per vincere”, ha concluso Pirlo.